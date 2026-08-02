Так выглядит двухколесный электрический премиум: велосипед Crussis e-Full 12.11 Pro X получил батарею 800 Вт·ч, карбоновую раму, мощный мотор и функцию мобильного аккумулятора

От велосипеда через USB-C можно зарядить смартфон или даже ноутбук

Компания Crussis представила новый флагманский горный электровелосипед e-Full 12.11 Pro X. Модель получила карбоновую раму, новейший привод DJI Avinox M2S и комплектующие премиального уровня. Стоимость новинки — внушительные 12 тыс. евро, это делает новинку одной из самых дорогих серийных моделей в сегменте потребительских электровелосипедов.

Изображение: Crussis

В основе силовой установки лежит расположенный посередине мотор Avinox M2S, развивающий до 150 Н·м крутящего момента в режиме Boost. Емкость батареи составляет 800 Вт·ч. По заявлению производителя, при использовании комплектного зарядного устройства мощностью 12 А батарея восполняет до 75% заряда примерно за полтора часа.

Велосипед оснащен встроенным в верхнюю трубу рамы сенсорным OLED-дисплеем Avinox DP100. Для управления режимами помощи также предусмотрены отдельные кнопки на руле. Одной из особенностей модели стал разъем USB Type-C, способный выдавать до 65 Вт мощности для зарядки смартфона или ноутбука.

Изображение: Crussis

Подвеска — с вилкой Fox Podium Grip X2 Kashima и задним амортизатором Fox Float X Live Valve Neo Evol LV. Тормоза гидравлические — SRAM Maven Ultimate.

В отличие от некоторых современных e-MTB с колесами разного диаметра, Crussis e-Full получил одинаковые колеса спереди и сзади. Велосипед комплектуется карбоновыми колесами FSA Gradient i30 и покрышками Maxxis. За переключение передач отвечает электронная 12-скоростная трансмиссия SRAM XX Eagle AXS T-Type.

По данным независимых испытаний, велосипед в размере L весит около 22,3 кг, хотя официальный производитель полные характеристики массы пока не публикует.