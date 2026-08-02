Китай запускает 8 новых ядерных реакторов: инвестиции превысят $25 млрд

Пекин одобрил сразу 4 новых проекта АЭС, крупнейшая из них после завершения строительства станет самой мощной атомной электростанцией страны

Китай одобрил строительство 4 новых атомных электростанций общей стоимостью более $25 млрд. Проекты предусматривают ввод 8 новых энергоблоков и открывают очередной этап масштабного расширения атомной энергетики страны в 2026 году.

В перечень вошли 2-я очередь АЭС Jinqimen в провинции Чжэцзян, 3-я очередь АЭС Taipingling в провинции Гуандун, а также новые площадки АЭС Zhuanghe в провинции Ляонин и АЭС Laiyang в провинции Шаньдун. По данным китайских СМИ, все проекты являются частью долгосрочной стратегии страны по увеличению доли атомной генерации и развитию низкоуглеродной энергетики.

Фото: CNNC

На АЭС Jinqimen будут использоваться реакторы Hualong One Version 2.0 — модернизированная версия китайского реактора III поколения собственной разработки. После завершения строительства станция будет состоять из 6 энергоблоков и станет 4-й атомной энергетической базой города Нинбо. Проект также предусматривает участие частного капитала.

Такая же технология Hualong One Version 2.0 будет применяться и на АЭС Taipingling. Мощность каждого из 6 энергоблоков составит 1217 МВт, а годовая выработка станции после полного ввода достигнет более 55 млрд кВт·ч.

АЭС Laiyang станет одной из самых крупных строек программы. На первых 2 энергоблоках установят реакторы Guohe One — ещё одну китайскую разработку III поколения. Мощность каждого реактора составит 1543 МВт. Общий объём инвестиций в проект оценивается примерно в $18 млрд, а после завершения строительства всех 6 энергоблоков станция станет крупнейшей в Китае по установленной мощности. Кроме того, проект положит начало массовому стандартизированному строительству реакторов Guohe One.

Одобрение этих проектов открывает регулярную программу согласования новых атомных строек в Китае на 2026 год. С 2022 по 2025 год власти страны ежегодно утверждали строительство не менее 10 новых реакторов. По данным китайских СМИ, Китай уже занимает первое место в мире одновременно по действующим мощностям атомной энергетики и количеству строящихся реакторов, а новые проекты также остаются одним из крупнейших направлений инфраструктурных инвестиций страны.