Google Pay перестал работать на китайских смартфонах с китайскими прошивками — с проблемой столкнулись пользователи Vivo, Oppo, Xiaomi, OnePlus

После выхода Google Play Services версии 26.28 владельцы смартфонов с китайскими прошивками начали массово жаловаться на отказ бесконтактной оплаты через Google Wallet. Проблема затронула устройства Xiaomi, Vivo, Oppo, OnePlus и других китайских производителей. Как сообщает Notebookcheck, сбой наблюдается именно на смартфонах с китайской версией прошивки, предназначенных для внутреннего рынка Китая. При этом владельцы глобальных версий тех же устройств, даже приобретенных в Китае, о подобных проблемах пока не сообщают.

Фото: Clay Banks

Журналисты издания подтвердили проблему на смартфоне Vivo X200 Ultra с China ROM. После обновления Google Play Services бесконтактная оплата перестала работать, хотя в самом приложении Google Wallet все банковские карты продолжали отображаться без каких-либо предупреждений или сообщений об ошибке.

Дополнительное расследование провел разработчик с форума XDA. Изучив журналы работы Google Play Services, он обнаружил, что система распознает устройство как «CN SKU» — то есть китайскую версию смартфона — после чего отключает службу Tap-and-Pay, отвечающую за оплату по NFC. Это может указывать на намеренное ограничение, однако официального подтверждения такой версии пока нет.

По сообщениям пользователей, проблема уже затронула Vivo X200 Ultra, X300 Pro, X300 Ultra, X100 Ultra, X Fold5, X Fold3 Pro, X200 Pro mini, Oppo Find N3, Oppo Find X9 Pro, Xiaomi 17 Ultra и ряд других моделей. Жалобы поступают не только из Китая, но и из Европы, а также Бразилии.

В качестве временного решения владельцы устройств предлагают откатить Google Play Services до более ранней версии с помощью ADB либо воспользоваться альтернативными платежными сервисами, например, Curve Pay. Однако оба варианта нельзя назвать полноценным решением и подходят далеко не всем пользователям.

На момент публикации Google ситуацию не прокомментировала. Пока неясно, связано ли отключение Google Wallet с ошибкой в новой версии Google Play Services или компания действительно начала ограничивать работу NFC-платежей на смартфонах с китайскими прошивками.