С мотором Bosch, батареей 360 Вт·ч и 9-ступенчатой системой Shimano Cues: представлен электровелосипед Scott Sweep 20

Бренд Scott представил два новых электровелосипеда серии Sweep — Sweep 10 и Sweep 20. Старшая модель преподносится как городской электровелосипед, способный также справляться с поездками по гравийным маршрутам. Модель предлагается в двух вариантах исполнения: с классической рамой и с низкой для более удобной посадки.

Изображение: Scott

Новинка оснащена новым мотором Bosch, встроенным во втулку заднего колеса. Электродвигатель развивает до 45 Н·м крутящего момента и работает в паре со съемным аккумулятором Bosch PowerTube емкостью 360 Вт·ч. Scott оснастил Sweep 20 амортизационной вилкой SR Suntour NEX-E25-DS Coil с ходом 75 мм. Трансмиссия построена на девятискоростной системе Shimano Cues. За сцепление с дорогой отвечают покрышки Schwalbe Energizer Active Plus, рассчитанные как на асфальт, так и на укатанные грунтовые дороги.

Изображение: Scott

Электровелосипед поставляется полностью готовым к ежедневной эксплуатации. В стандартное оснащение входят: багажник, полноразмерные крылья, подножка и система освещения. Масса Scott Sweep 20 составляет 24,6 кг.

На данный момент модель представлена на официальном сайте Scott в Германии по цене 2500 евро.