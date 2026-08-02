Уже через два года Google может обойти Nvidia по количеству проданных ИИ-чипов

Компания Google может обойти Nvidia по количеству проданных ускорителей для ИИ уже в 2028 году. Согласно данным аналитиков Fubon Research, поисковый гигант уверен в своей способности продать 12-15 млн чипов.

Прогнозы относительно возможностей Nvidia говорят о том, что в текущем году будет продано около 8,2 млн ускорителей, а в 2028 году показатель вырастет до 12,4 млн. То есть Google, в случае реализации своих планов, вероятно, обойдёт Nvidia. Речь, к слову, будет идти о TPU девятого поколения.

Фото Google

Само собой, сравнение тут весьма условно. Чипы Google и Nvidia очень сильно отличаются как архитектурно, так и по тому, как их вообще продают клиентам.

Что интересно, аналитики считают, что произвести такое количество чипов Google сможет только в случае, если подключит к производству Intel. Сейчас чипы для поискового гиганта выпускает только TSMC.