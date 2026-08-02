Amazon, Google, Microsoft и Meta* инвестировали в ИИ уже 1,1 трлн долларов

Financial Times сообщает, что, согласно последним отчетам о доходах, капитальные затраты на ИИ основных четырех крупнейших гипермасштабных провайдеров уже достигли 1,1 трлн долларов, если считать с 2023 года. В четвёрку входят Amazon, Google, Microsoft и Meta*.

Сумма кажется огромной, но она меркнет на фоне того, что только по итогам текущего года, согласно прогнозам, будет вложено ещё около 745 млрд долларов.

Создано Grok

По сути, рост капитальных вложений не имеет конца. Инвесторам необходимо, чтобы эти компании соблюдали строгую грань между инвестициями в ИИ и сохранением тех факторов, которые привели их к успеху аналитик RBC Capital Риши Джалурия

Что касается инвестиций, львиная доля идёт на постройку ЦОД, включая закупку чипов и электроэнергии.

При этом, хотя аналитики и обеспокоены вопросом окупаемости всех этих инвестиций, эти самые инвестиции начинают постепенно приводить к ускоренному росту выручки, особенно в сфере облачных вычислений. К примеру, Google, Amazon и Microsoft сообщили о росте своих облачных подразделений, продающих вычислительные мощности. А Meta*, не имеющая облачного бизнеса, заявила, что искусственный интеллект помогает ей таргетировать рекламу, благодаря чему общая выручка за квартал выросла на 28%.