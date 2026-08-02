Консоли Microsoft Xbox Series в Европе подорожали сразу на 150-200 евро

Чуть больше месяца назад Microsoft объявила о грядущем подорожании консолей Xbox, назвав новые цены только для США. Теперь, когда 1 августа новые цены вступили в силу, стало понятно, что в Европе приставки в некоторых конфигурациях подорожали ещё сильнее.

Модель Xbox Series S в версиях с SSD объёмом 512 ГБ и 1 ТБ подорожала с 350 и 400 евро соответственно до 500 и 600 евро.

Фото Xbox

Series X в версиях с дисководом и без теперь стоит 800 и 750 евро соответственно против 600 и 550 евро до подорожания.

В США новые цены в порядке возрастания составляют 500, 600, 750 и 800 долларов. Новые цены в Европе и США идентичны (если не учитывать валюту), но в случае старших версий обеих моделей подорожание составило 200 евро против 150 долларов в случае рынка США.