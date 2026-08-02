Флорида потратит $200 млн на площадки для аэротакси вместо зарядок для электромобилей

Штат перенаправит федеральные средства на строительство 32 посадочных площадок с зарядными станциями для электрических летательных аппаратов eVTOL

Флорида решила направить почти $200 млн федерального финансирования, выделенного на развитие зарядной инфраструктуры для электромобилей, на создание сети площадок для электрических аэротакси. Средства программы National Electric Vehicle Infrastructure (NEVI) будут использованы для строительства 32 посадочных площадок с зарядными станциями для аппаратов вертикального взлёта и посадки eVTOL.

Штат получил финансирование в рамках программы NEVI, созданной на основе двухпартийного инфраструктурного закона США. Однако власти Флориды не использовали выделенные средства, заявив, что частные компании уже обеспечили достаточное развитие сети зарядных станций для электромобилей.

Департамент транспорта Флориды (Florida Department of Transportation) планирует вместо этого построить инфраструктуру для электрических воздушных такси. Площадки с зарядными станциями предполагается разместить в том числе у гольф-клубов, элитных жилых комплексов и аэропортов.

Фото: Joby Aviation

Решение стало возможным после обновления правил программы NEVI администрацией Дональда Трампа. Новые требования позволяют штатам с полностью построенными коридорами зарядной инфраструктуры направлять средства на «зарядную инфраструктуру для электромобилей на любых общественных дорогах или других общедоступных объектах».

При этом сама сеть eVTOL-аэротакси пока находится на ранней стадии развития. Несколько стартапов работают над созданием серийных электрических летательных аппаратов, однако часть компаний уже начала смещать внимание в сторону оборонных применений.

Власти Флориды рассчитывают, что небольшие электрические летательные аппараты вместимостью около 4–5 пассажиров смогут помочь снизить нагрузку на перегруженные дороги штата. По данным Miami Herald, будущая сеть будет ориентирована на короткие городские маршруты между ключевыми объектами инфраструктуры.