ChipAgents привлекла ещё $60 млн на ИИ-платформу для проектирования чипов

Стартап, разрабатывающий ИИ-агентов для проверки и оптимизации микросхем, сообщил о внедрении своей технологии более чем в 120 компаниях

ChipAgents привлекла дополнительные $60 млн в расширенном раунде Series 2A для развития платформы на базе ИИ-агентов, предназначенной для проектирования полупроводников. После нового раунда общий объём привлечённых компанией средств достиг $134 млн.

Полученные средства стартап направит на расширение внедрения платформы, рост инженерной и коммерческой команд, а также дальнейшее развитие технологии.

По данным ChipAgents, применение платформы позволяет клиентам повысить производительность процессов верификации на 80% по сравнению со стандартными отраслевыми методами. Также компания сообщила, что в первой половине 2025 года количество ежемесячных обращений к платформе выросло на 6377%.

Фото: ChipAgents

На сегодняшний день платформу ChipAgents использовали более 120 компаний из полупроводниковой отрасли, включая Micron и MediaTek. Стартап позиционирует свою технологию как переход от обычных ИИ-помощников к автономным агентам, которые способны выполнять отдельные инженерные задачи при разработке чипов.

По словам основателя и генерального директора ChipAgents Уильяма Вана, рост сложности архитектур микросхем и необходимость быстрее выводить новые решения на рынок создают спрос на инструменты, которые помогают сокращать сроки разработки и снижать риск ошибок проектирования.

Компания основана в 2024 году и базируется в Санта-Кларе, Калифорния. Её платформа использует ИИ-агентов для ускорения RTL-верификации (проверки корректности описания цифровых схем на языке аппаратного моделирования), поиска ошибок и оптимизации конструкции микросхем.