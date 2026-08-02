ИИ-атаки обходятся компаниям уже в $6 млн: за год их число выросло на 56%

IBM опубликовала ежегодный отчёт Cost of a Data Breach 2026, согласно которому каждая четвёртая вредоносная утечка данных уже связана с использованием искусственного интеллекта. За год число таких атак выросло на 56%, а их средняя стоимость достигла $6 млн — примерно на $1 млн выше среднего показателя для всех инцидентов.

В целом средняя стоимость утечки данных в мире составила $4,99 млн, что на 12% больше, чем годом ранее. По данным отчёта, атаки на сами ИИ-системы, включая инверсию моделей (метод восстановления данных, использованных при обучении модели) и prompt injection (внедрение вредоносных инструкций в запросы к ИИ), также обходятся компаниям примерно в $6 млн.

Самыми распространёнными ИИ-атаками стали дипфейки и подмена личности — на них пришлось 45% всех подобных инцидентов. Ещё 19% составило вредоносное ПО, созданное с помощью ИИ, а 17% — автоматически сгенерированные фишинговые сообщения и другие методы социальной инженерии.

Изображение сгенерировано: Nano Banana

Более 20% организаций сообщили, что столкнулись с атаками непосредственно на ИИ-модели или приложения. При этом 92% пострадавших компаний не обеспечили надлежащий контроль доступа к этим системам. Такие атаки могут открыть злоумышленникам доступ не только к самим моделям, но и к связанным данным, инструментам, правам ИИ-агентов и внутренним рабочим процессам.

По данным IBM, среднее время обнаружения и устранения последствий утечки выросло до 247 дней, увеличившись за год на 2,5%. Для атак через съёмные носители и цепочки поставок этот показатель достиг 258 дней. Основными факторами роста ущерба стали расходы на обнаружение инцидентов, реагирование и потери бизнеса.

Отчёт также показал, что применение ИИ и автоматизации в центрах мониторинга безопасности позволяет сократить ущерб от утечки почти на $2 млн. Однако такие технологии пока используют не все: около четверти организаций ещё не внедрили их, более половины применяют ИИ-агентов для поиска и сдерживания угроз, а лишь 18% используют их для выявления и устранения уязвимостей. Одновременно 85% опрошенных компаний заявили, что планируют увеличить расходы на кибербезопасность после появления современных ИИ-инструментов для кибератак.