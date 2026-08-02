Два новых ноутбука, гибридный планшет, и всё это с Android. Lenovo готовит минимум три устройства нового класса Googlebook

Компания Lenovo готовит сразу несколько новых мобильных устройств Googlebook. Напомним, это новый класс мобильных ПК Google, который был представлен весной. Работать такие устройства будут под управлением Android с глубокой интеграцией Gemini Intelligence.

В случае Lenovo известно уже как минимум о трёх продуктах. Одно можно будет назвать устройством два в одном, так как на первых изображениях мы видим планшет с подключённой клавиатурой.

Фото AndroidAuthority

Подробностей пока почти нет. Известно о четырёх динамиках с поддержкой Dolby Atmos и поддержке стилуса.

Что касается двух других устройств, они представляют собой ноутбуки. По изображениям видно, что они весьма тонкие, предлагают небольшой набор портов, но никаких технических подробностей пока нет.

Вполне вероятно, больше информации мы получим 12 августа во время презентации Made by Google.