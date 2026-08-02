9000 мАч, 100 Вт, IP69, 200 Мп и Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Инсайдер раскрыл характеристики OnePlus 16

Он может получить даже две 200-мегапиксельные камеры

Опубликованы новые подробности о будущем флагмане OnePlus 16. По данным инсайдера Дебаяна Роя, новинка получит плоский экран OLED с разрешением 1,5К и высокой кадровой частотой (185 или даже 240 Гц). При этом толщина рамки вокруг экрана составит менее 1 мм.

OnePlus 15. Изображение: OnePlus

Смартфон будет построен на SoC Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro. Емкость аккумулятора составит 9000 мАч, мощность проводной зарядки — 100 Вт, беспроводной — 50 Вт.

Что касается камер, инсайдер приводит два возможных варианта. Первый — основной модуль с разрешением 200 Мп, сверхширокоугольная камера с 50-мегапиксельным датчиком и телеобъектив с 50-мегапиксельным сенсором. Второй вариант предусматривает основной 50-мегапиксельный сенсор Sony формата 1/1,4 дюйма, при этом компания также рассматривает использование 200-мегапиксельного перископного модуля. Фронтальная камера будет 32-мегапиксельной.

Среди других характеристик — защита корпуса в соответствии со степенью IP69 и улучшенный ультразвуковой сканер отпечатков пальцев.

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