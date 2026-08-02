326 л.с., минимальный расход и максимальное оснащение — за 135 тыс. юаней (1,55 млн рублей). Представлен BYD Seal 06 2027

BYD представила седан Seal 06 2027 модельного года. Новинка получила полностью переработанный дизайн и стала крупнее. Машина будет предлагаться сразу в двух версиях — полностью электрической (EV) и с подключаемой гибридной системой (DM-i). Официальный старт продаж в Китае ожидается уже в августе.

Фото: Autohome

BYD цены пока не объявляла, но дилеры уже начали принимать предварительные заказы, используя внутренние расчетные цены. Они варьируются в диапазоне от 105 до 145 тыс. юаней (1,2-1,7 млн рублей).

Гибридный Seal 06 DM-i предложат в пяти комплектациях. В зависимости от версии запас хода на чистом электричестве составит 230 или 320 км, ориентировочные цены — 105–135 тыс. юаней (1,2-1,55 млн рублей).

Фото: Autohome

Полностью электрический Seal 06 EV также будет доступен в пяти комплектациях. Покупатели смогут выбрать модификации с запасом хода 530 или 630 км (по методике CLTC), ориентировочные цены — от 115 до 145 тыс. юаней (135-1,7 млн рублей).

Автомобиль выполнен в новом фирменном стиле BYD. Спереди появились более узкие фары сложной формы, вертикальные воздухозаборники и крупный трапециевидный воздухозаборник в нижней части бампера. Согласно данным Министерства промышленности и информатизации Китая, некоторые версии получат лидар на крыше.

Фото: Autohome

По сравнению с нынешним поколением седан заметно вырос в размерах. Его габариты составляют 4870 × 1890 × 1495 мм при колесной базе 2820 мм. Длина увеличилась на 40 мм, ширина — на 15 мм, а колесная база — на 30 мм. Среди других особенностей экстерьера — полускрытые дверные ручки и новые двухцветные колесные диски.

Фото: Autohome

Интерьер также полностью обновили. В салоне — новая цифровая приборная панель, медиасистема с большим экраном, трехспицевый мультифункциональный руль, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона.

Фото: Autohome

Гибридная версия оснащается силовой установкой BYD DM пятого поколения с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 74 кВт (100 л.с). Электрический Seal 06 получит два варианта электромоторов — мощностью 120 и 240 кВт (163 и 326 л.с.). При этом старшая модификация станет заметно мощнее нынешней модели, что должно обеспечить ей лучшую динамику.