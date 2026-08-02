326 л.с., минимальный расход и максимальное оснащение — за 135 тыс. юаней (1,55 млн рублей). Представлен BYD Seal 06 2027
Модель 2027 года стала заметно крупнее модели 2026 года
BYD представила седан Seal 06 2027 модельного года. Новинка получила полностью переработанный дизайн и стала крупнее. Машина будет предлагаться сразу в двух версиях — полностью электрической (EV) и с подключаемой гибридной системой (DM-i). Официальный старт продаж в Китае ожидается уже в августе.
BYD цены пока не объявляла, но дилеры уже начали принимать предварительные заказы, используя внутренние расчетные цены. Они варьируются в диапазоне от 105 до 145 тыс. юаней (1,2-1,7 млн рублей).
Гибридный Seal 06 DM-i предложат в пяти комплектациях. В зависимости от версии запас хода на чистом электричестве составит 230 или 320 км, ориентировочные цены — 105–135 тыс. юаней (1,2-1,55 млн рублей).
Полностью электрический Seal 06 EV также будет доступен в пяти комплектациях. Покупатели смогут выбрать модификации с запасом хода 530 или 630 км (по методике CLTC), ориентировочные цены — от 115 до 145 тыс. юаней (135-1,7 млн рублей).
Автомобиль выполнен в новом фирменном стиле BYD. Спереди появились более узкие фары сложной формы, вертикальные воздухозаборники и крупный трапециевидный воздухозаборник в нижней части бампера. Согласно данным Министерства промышленности и информатизации Китая, некоторые версии получат лидар на крыше.
По сравнению с нынешним поколением седан заметно вырос в размерах. Его габариты составляют 4870 × 1890 × 1495 мм при колесной базе 2820 мм. Длина увеличилась на 40 мм, ширина — на 15 мм, а колесная база — на 30 мм. Среди других особенностей экстерьера — полускрытые дверные ручки и новые двухцветные колесные диски.
Интерьер также полностью обновили. В салоне — новая цифровая приборная панель, медиасистема с большим экраном, трехспицевый мультифункциональный руль, атмосферная подсветка, беспроводная зарядка для смартфона.
Гибридная версия оснащается силовой установкой BYD DM пятого поколения с 1,5-литровым бензиновым двигателем мощностью 74 кВт (100 л.с). Электрический Seal 06 получит два варианта электромоторов — мощностью 120 и 240 кВт (163 и 326 л.с.). При этом старшая модификация станет заметно мощнее нынешней модели, что должно обеспечить ей лучшую динамику.
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