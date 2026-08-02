Продажи Nissan в мире упали на 6,4%, а в России выросли в 6,3 раза

За первую половину 2026 года ну учет поставили почти 3000 автомобилей Nissan

По итогам первого полугодия 2025 года Nissan столкнулась со снижением мировых продаж. За январь-июнь компания реализовала 1 506 052 автомобиля — на 6,4% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

Изображение: Nissan

На домашнем рынке в Японии продажи сократились на 1,4% — до 217 235 автомобилей. Еще более заметное снижение зафиксировано за рубежом: на внешних рынках Nissan реализовала 1 288 817 машин, что на 7,5% меньше прошлогоднего результата.

Самое серьезное падение произошло в Китае, где продажи бренда уменьшились на 15%. В Канаде спрос снизился на 14%, а в Европе — на 12%. Единственным крупным рынком, показавшим положительную динамику, стали США, где Nissan удалось немного увеличить продажи.

На этом фоне российский рынок выглядит исключением. По данным регистраций, за первые шесть месяцев 2025 года в России было поставлено на учет 2978 новых автомобилей Nissan против 473 годом ранее. Таким образом, продажи Nissan в России в 2026 году выросли сразу в 6,3 раза.