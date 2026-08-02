На Земле началась магнитная буря

На Земле началась первая магнитная буря августа — и шестая с начала лета. По данным Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН, выброс солнечной плазмы достиг нашей планеты примерно в 14:30 по московскому времени, однако до уровня геомагнитной бури возмущения усилились только спустя несколько часов.

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Изображение: Лаборатория солнечной астрономии ИКИ РАН

Интенсивность события соответствует диапазону между уровнями G1 (слабая буря) и G2 (умеренная буря), что совпадает с ранее опубликованными прогнозами. По предварительным оценкам, геомагнитная активность продлится недолго — около 4–6 часов, после чего должна начать ослабеть.