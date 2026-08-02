5,39 млн машин за полгода: Toyota в седьмой раз подряд стала крупнейшим автопроизводителем в мире

Toyota подтвердила статус крупнейшего автопроизводителя мира по итогам первого полугодия 2026 года. За первые шесть месяцев японский концерн реализовал 5,39 млн автомобилей, сохранив лидерство в мировом рейтинге продаж уже седьмой год подряд.

Изображение: Toyota

При этом результат оказался ниже прошлогоднего: продажи Toyota сократились на 2,8%. Это стало первым снижением полугодовых показателей компании за последние два года.

Главным соперником японского концерна остается Volkswagen Group. Немецкий автогигант за январь–июнь 2026 года продал 4,13 млн автомобилей — существенно меньше Toyota.

Динамика внутри самой Toyota оказалась неодинаковой в разных регионах. На внутреннем рынке Японии компании удалось нарастить продажи на 4,4% — до 1,1 млн автомобилей. Одним из факторов роста стал повышенный спрос на электрический кроссовер Toyota bZ4X.

Однако за пределами Японии ситуация оказалась сложнее. Зарубежные продажи Toyota снизились на 4,5% и составили 4,3 млн автомобилей. Наиболее заметное падение произошло в Китае, где реализация автомобилей компании сократилась на 17,1% — примерно до 695 тыс. машин. Еще одним слабым направлением стал Ближний Восток: там продажи упали на 21,6% на фоне геополитической нестабильности и роста стоимости топлива.

Часть потерь удалось компенсировать за счет рынка Северной Америки. В этом регионе продажи Toyota выросли на 0,9% и достигли 1,45 млн автомобилей.

Одновременно компания продолжает увеличивать присутствие электрифицированных моделей. За первое полугодие их продажи выросли на 9,1% и достигли рекордных 2,71 млн автомобилей. Особенно быстро растет спрос на полностью электрические машины: их реализация увеличилась в 2,4 раза, хотя общий объем пока остается относительно небольшим — 193 172 автомобиля за шесть месяцев.

Таким образом, Toyota сохраняет уверенное лидерство на мировом рынке, несмотря на снижение продаж и усиление конкуренции со стороны Volkswagen Group и китайских производителей.