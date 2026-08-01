Geely Monjaro уступил Lada Niva Travel и Niva Legend. Названы самые популярные полноприводные автомобили в России в 2026 году

Lada Niva Travel стала самым популярным новым полноприводным легковым автомобилем в России по итогам первого полугодия 2026 года. Об этом сообщили аналитики агентства «Автостат» со ссылкой на данные АО «ППК».

Изображение: Lada

С января по июнь россияне приобрели 21 431 экземпляр Niva Travel. Второе место также досталось модели АвтоВАЗа — классической Niva Legend (16 083 автомобиля).

Лучшим среди иностранных моделей оказался полноприводный Haval Jolion: за первые шесть месяцев года его продажи составили 14 350 автомобилей.

Прошлогодний лидер, Geely Monjaro, опустился на четвертое место (13 818 проданных авто). Замкнул первую пятерку Tenet T7 с результатом 13 627 проданных машин.

В первую десятку самых востребованных новых полноприводных автомобилей также вошли:

Voyah Free — 6180 автомобилей;

Haval F7 — 5876;

Toyota RAV4 — 5609;

Toyota Highlander — 5436;

Tenet T8 — 5325.

Ранее в «Автостате» сообщили, что доля новых легковых автомобилей с полным приводом на российском рынке по итогам первого полугодия 2026 года достигла рекордных 42,8%. Это означает, что сегодня почти каждый второй новый легковой автомобиль, купленный в стране, оснащен системой полного привода.