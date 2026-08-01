iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max подорожают минимум на 250-300 долларов

Ожидаемая цена на предстоящие iPhone 18 Pro и iPhone 18 Pro Max, выход которых запланирован на сентябрь этого года, будет на 250-300 долларов выше, чем на текущую серию iPhone 17 Pro, о чем рассказал аналитик Джефф Пу.

Он отметил, что основными причинами роста затрат являются два фактора: во-первых, увеличение стоимости чипов A20, производимых по 2-нм техпроцессу; и во-вторых, продолжающийся рост цен на флэш-память DRAM и NAND. Эта тенденция связана с огромным спросом на ключевые компоненты для создания глобальной инфраструктуры искусственного интеллекта, что оказывает давление на цепочку поставок Apple.

По сравнению с первоначальными ценами на серию iPhone 17 Pro за рубежом, базовая модель нового Pro подорожает на 250-300 долларов, а цена топовой версии с большим объемом памяти будет еще больше.

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Apple надеется компенсировать давление на стоимость оборудования, вызванное постоянным ростом цен на DRAM и NAND-флэш-память, путем корректировки цен на модели высокого класса, а также распределения первоначальных инвестиций в НИОКР для первого складного iPhone и балансировки общего уровня прибыли в бизнесе по производству оборудования.

Серия iPhone 18 Pro будет полностью обновлена с использованием чипа Bionic нового поколения, что повысит вычислительную мощность Apple Intelligence для обработки данных на устройстве. Компания установит новый датчик в камере, улучшит характеристики телеобъектива и оптимизирует материалы корпуса и структуру теплоотвода для адаптации к длительным вычислениям с использованием ИИ и сценариям фотосъемки с высокой нагрузкой.

Ожидается, что в сентябре этого года Apple выпустит серию iPhone 18 Pro и свой первый складной iPhone, стоимость которого, как ожидается, превысит 2000 долларов.

Ожидается, что стандартные версии iPhone 18, iPhone 18e и iPhone Air 2, подробности о котором мы уже публиковали, поступят в продажу весной 2027 года.

Ранее Джефф Пу правильно предсказал появление в iPhone 14 Pro оперативной памяти LPDDR5 и 48-мегапиксельного сенсора, а также перископные камеры в iPhone 15 Pro.