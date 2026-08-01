Вдвое больше камер, маленький Dynamic Island, 12 ГБ ОЗУ и новые фирменные чипы. iPhone Air 2 рассекречен задолго до анонса

Аналитик Apple Джефф Пу поделился новыми подробностями о втором поколении iPhone Air, выход которого, по его данным, состоится в первом квартале 2027 года. По сравнению с нынешней моделью смартфон получит сразу несколько важных обновлений, затрагивающих производительность, камеры и беспроводные технологии.

Одним из главных изменений станет переход на новый 2-нм процессор Apple A20 Pro, выпускаемый по техпроцессу TSMC. Также ожидается появление фирменных чипов второго поколения — модема C2 5G и беспроводного контроллера N2 с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 6. Кроме того, Apple, как сообщается, уменьшит размер Dynamic Island, благодаря чему полезная площадь экрана станет немного больше.

Рендер mydrivers

Еще одним заметным нововведением станет двойная основная камера в отличие от одинарной камеры в предшественнике. К существующему модулю добавят 48-мегапиксельный сверхширокоугольный модуль.

iPhone Air 2 сохранит 6,5-дюймовый дисплей, получит 12 ГБ оперативной памяти и фронтальную камеру разрешением 18 Мп.

Джефф Пу также утверждает, что Apple перейдет на новую схему выпуска смартфонов: осенью 2026 года ожидаются iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max и первый складной iPhone Ultra, а весной 2027-го дебютируют iPhone Air 2, базовый iPhone 18 и доступный iPhone 18e.

Ранее Джефф Пу правильно предсказал появление в iPhone 14 Pro оперативной памяти LPDDR5 и 48-мегапиксельного сенсора, а также перископные камеры в iPhone 15 Pro.