Испания вложит до $2,3 млрд в спутниковую систему IRIS2

Испания официально утвердила бюджет от €1,6 млрд до €2 млрд (до $2,3 млрд) на создание национальной спутниковой системы связи, которая станет частью европейской орбитальной сети IRIS2. Это крупнейшее национальное финансирование проекта на сегодняшний день: ранее Польша объявила о вложениях в размере €470 млн.

IRIS2 (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) создаётся как европейская система защищённой спутниковой связи для государственных и военных пользователей. В отличие от коммерческих сервисов, она должна обеспечить странам ЕС гарантированный доступ к собственной коммуникационной инфраструктуре. Проект реализует консорциум SpaceRISE, в который входят операторы SES, Eutelsat и Hispasat, а также крупнейшие европейские аэрокосмические компании.

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Испанская программа предусматривает создание собственного космического сегмента, наземной инфраструктуры управления, закупку пользовательских терминалов и последующую эксплуатацию системы. При этом национальная инфраструктура будет совместима с IRIS2, но останется под контролем Испании.

Полная группировка IRIS2 должна включать 290 спутников на низкой и средней околоземных орбитах.

Первые аппараты планируется вывести на орбиту в 2029 году, однако система пока находится на этапе выбора основного производителя спутников, а полноценное развёртывание ожидается не раньше 2030 года. Несмотря на это, Испания уже подтвердила многомиллиардные инвестиции, став крупнейшим государственным участником проекта.