Польша подключается к европейской спутниковой сети IRIS2: Eutelsat предоставит OneWeb ещё до запуска системы

Страна расширит участие в европейской программе защищённой спутниковой связи, а до ввода в эксплуатацию сможет использовать до 2 Гбит/с пропускной способности сети OneWeb

Eutelsat и Польша подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий сотрудничество в создании европейской системы защищённой спутниковой связи IRIS2. Документ был подписан в Варшаве одновременно с соглашением между Европейской комиссией и Польшей об увеличении польских инвестиций в программу.

Новые договорённости объединяют дополнительное финансирование проекта с промышленным и технологическим сотрудничеством.

Соглашение предусматривает совместную работу над низкоорбитальным сегментом группировки IRIS2, включая его развёртывание и дальнейшее развитие. Кроме того, Eutelsat предоставит польским космическим компаниям доступ к своей инфраструктуре для испытаний и проверки пользовательских терминалов IRIS2.

Фото: Ministry of the Interior and Administration, Republic of Poland

До начала полноценной работы IRIS2 стороны также намерены заключить коммерческое соглашение о предоставлении Польше до 2 Гбит/с зарезервированной и приоритетной пропускной способности спутниковой сети OneWeb. Подписание такого соглашения планируется завершить к июню 2027 года. Использование уже действующей низкоорбитальной группировки OneWeb позволит обеспечить устойчивую спутниковую связь с низкой задержкой до ввода в строй новой европейской системы.

IRIS2 — флагманская программа Европейского союза по созданию собственной защищённой спутниковой инфраструктуры связи. В её рамках консорциум SpaceRISE отвечает за создание и эксплуатацию системы, а Eutelsat руководит развёртыванием и эксплуатацией её низкоорбитального сегмента.