Исторический рубеж: доля угольной генерации энергии в Китае впервые упала ниже 50%

Китай впервые зафиксировал снижение доли угольной генерации энергии ниже 50% по итогам первого полугодия.

Как сообщило Национальное энергетическое управление, за шесть месяцев угольные электростанции выработали около 2,5 трлн кВт•ч электроэнергии, что соответствует 49,7% общего объема производства. Еще несколько лет назад именно уголь был безусловной основой китайской энергетики, поэтому этот показатель считается важной вехой в переходе страны к более экологичной модели энергоснабжения.

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Одновременно продолжает стремительно расти производство электроэнергии из возобновляемых источников. За первое полугодие оно приблизилось к 2 трлн кВт•ч, а доля достигла рекордных 41,2%. Только солнечные и ветровые электростанции произвели свыше 1,25 трлн кВт•ч, обеспечив около четверти всего потребления электроэнергии в стране. Более 60% прироста спроса на электричество было покрыто именно за счет экологически чистых источников.

Китай также сохраняет мировое лидерство по установленной мощности электростанций. По состоянию на май она превысила 4,01 млрд кВт, что больше совокупной мощности США, стран Европейского союза, Индии, Японии и России. Если в 2010 году на угольные электростанции приходилось 61% установленной мощности, то сейчас этот показатель снизился до 32%, тогда как доля источников энергии, не использующих ископаемое топливо, выросла до 62%.