Джокер, Крестный отец и Тони Монтана: в России выпустили «легендарные» Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra

Российский бренд люксовых смартфонов Caviar выпустил новую серию устройств на базе складных Samsung Galaxy Z Fold8 и Z Fold8 Ultra. Коллекция «Легенды» посвящена знаковым персонажам мирового кинематографа — Дону Корлеоне из «Крестного отца», Тони Монтане из «Лица со шрамом» и Джокеру.

Изображение: Caviar

Корпуса смартфонов украшены выполненными вручную изображениями героев с применением техники горячей перегородчатой эмали (Cloisonné). При изготовлении используются тонкие контуры с покрытием золотом 999 пробы, которые заполняются цветной эмалью и проходят высокотемпературный обжиг. По словам компании, портреты персонажей выполнены вручную.

Модели с оформлением по мотивам «Крестного отца» и «Лица со шрамом» выполнены на основе Samsung Galaxy Z Fold8, а версия с Джокером — на базе Galaxy Z Fold8 Ultra. Стоимость устройств начинается от 759 тыс. рублей за вариант Samsung GalaxyZ Fold8 с 256 ГБ.