Лунный ровер из готового марсохода оказался дорогим: NASA спорит из-за проекта PROMISE стоимостью до $1,3 млрд

The Planetary Society оценила переделку инженерной версии Perseverance для Луны, однако глава NASA заявил, что при таких расходах проект не будет реализован

Идея NASA быстро превратить инженерную копию марсохода Perseverance в лунный ровер PROMISE оказалась значительно дороже ожидаемого. Согласно оценке организации The Planetary Society, разработка, запуск и 1 год работы аппарата на Луне обойдутся в сумму от $723 млн до $1,33 млрд, а старт миссии вряд ли состоится раньше начала 2030-х годов.

Глава NASA Джаред Айзекман публично не согласился с такой оценкой, заявив, что если стоимость проекта достигнет хотя бы 20% от нижней границы расчётов, миссию просто не будут запускать.

Проект PROMISE (Polar Rover for Observation, Mapping and In-Situ Exploration) предполагает использование инженерной модели марсохода Perseverance, которая сейчас применяется на Земле для отработки сченариев и диагностики. Однако, как отмечают авторы оценки, этот аппарат не имеет многих сертифицированных для космоса систем, включая средства связи и готовые к полёту научные приборы. Кроме того, его предстоит адаптировать к работе на поверхности Луны.

Фото: NASA / JPL-Caltech

Одной из самых сложных задач остаётся энергоснабжение. Perseverance использует радиоизотопный термоэлектрический генератор, работающий на плутонии-238. У NASA есть только один такой резервный генератор, но его использование потребует дополнительной сертификации, доработки самого ровера, посадочного модуля и ракеты-носителя. В The Planetary Society также предупреждают, что использование этого генератора для PROMISE может лишить NASA возможности реализовать некоторые будущие научные миссии к внешним планетам, которым также требуется такой источник энергии.

Отвечая на критику, Айзекман заявил, что агентство обязано использовать оборудование, в которое уже вложены сотни миллионов долларов налогоплательщиков, а не оставлять его без применения. По его словам, плутоний-238 ежегодно теряет около 2% своей мощности из-за естественного радиоактивного распада, поэтому откладывать его использование ради несуществующих миссий нецелесообразно.

Одновременно NASA продолжает пересматривать планы программы New Frontiers: агентство отдельно изучает, сколько радиоизотопных источников питания будет доступно для будущих межпланетных экспедиций.