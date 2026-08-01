Без этого на Луне не построить базу: уже в 2028 году NASA планирует отправить на спутник строительную машину

Американские компании Interlune и Vermeer расширили сотрудничество по созданию автономной строительной техники для Луны. Их новая цель — создать роботизированную систему, способную самостоятельно подготавливать площадки для строительства будущих лунных баз. Запуск планируется в 2028 году.

Инженеры создают специализированный комплекс, который объединят с луноходом. Машина должна расчищать поверхность, выравнивать грунт и готовить площадки для посадки космических аппаратов и возведения инфраструктуры. Сначала оборудование пройдет испытания на Земле, после чего его планируют использовать непосредственно на Луне.

Разработка учитывает экстремальные условия спутника Земли: абразивную лунную пыль, резкие перепады температур и значительные задержки связи, поэтому техника должна работать практически без участия человека.

Изображение NASA

Компании уже имеют опыт совместной работы: в мае 2025 года они представили полноразмерный прототип лунного экскаватора, подтвердив жизнеспособность концепции. Теперь проект переходит к созданию оборудования, предназначенного для реальных миссий.

По словам генерального директора Interlune Роба Мейерсона, именно автономная строительная техника и системы перемещения станут основой постоянной инфраструктуры на Луне, обеспечив строительство баз и последующую добычу местных ресурсов.

Оборудование, разработанное для Луны, в конечном итоге может использоваться для добычи ресурсов, инфраструктурных проектов и исследовательских работ на Марсе и других планетах.