Один терминал вместо нескольких спутниковых систем: All.Space представила Hydra MAX для одновременной отказоустойчивой работы на нескольких орбитах

Новая платформа поддерживает до 500 МГц пропускной способности в Ka-диапазоне, одновременно подключается к нескольким спутниковым сетям

Компания All.Space вывела на рынок спутниковый терминал Hydra MAX — платформу связи, способную одновременно работать сразу с несколькими спутниковыми сетями на разных орбитах. Устройство поддерживает широкополосные сети Ka-диапазона с мгновенной полосой пропускания до 500 МГц на каждый аппарат и сохраняет возможность подключения во время движения.

Hydra MAX рассчитан на работу в условиях подавления связи и позволяет одновременно поддерживать несколько активных спутниковых соединений. Терминал совместим со спутниковыми системами на низких и средних орбитах орбитах, геостационарными и высокоэллиптическими аппаратами, благодаря чему операторы смогут переключаться между различными сетями, провайдерами и типами орбит без привязки к одной инфраструктуре.

Рендер: All.Space

Терминал поддерживает интеграцию различных модемов и не зависит от конкретной спутниковой сети.

Hydra MAX стал первым крупным продуктом All.Space после приобретения компании разработчиком космических аппаратов York Space Systems. После переноса штаб-квартиры в США All.Space также открыла новый технический и производственный центр в штате Алабама. На первом этапе продажи новой платформы ориентированы на квалифицированных государственных и оборонных заказчиков.