Студенты начинали в обычной квартире, а в итоге заработали миллиард долларов на велосипедах: Lectric eBikes сообщила о продаже 750 тысяч электровелосипедов

Всего за семь лет крупнейший производитель электровелосипедов в США преодолел рубеж в $1 млрд

Американская компания Lectric eBikes, крупнейший производитель электровелосипедов в США, объявила сразу о двух знаковых достижениях. Компания сообщила, что суммарная выручка через собственную онлайн-платформу превысила 1 млрд долларов, а общее количество проданных электровелосипедов достигло 750 тысяч.

Lectric была основана всего семь лет назад несколькими студентами и начинала работу в гостиной обычной квартиры. В отличие от многих конкурентов, компания отказалась от привлечения венчурного капитала и сделала ставку на доступные модели. Первым крупным успехом стал электровелосипед Lectric XP стоимостью 900 долларов, представленный в 2019 году. По мере роста объемов продаж производителю удавалось снижать закупочные расходы, сохраняя конкурентоспособные цены и постепенно увеличивая прибыль.

Фото Lectric eBikes/electrek

Генеральный директор и сооснователь компании Леви Конлоу отметил, что показатель в 1 млрд долларов учитывает только продажи через фирменный интернет-магазин на платформе Shopify и не включает реализацию через другие каналы, включая Best Buy и партнерские розничные сети.

За последние годы Lectric существенно расширила модельный ряд и укрепила позиции на американском рынке благодаря доступным ценам, прямым продажам и развитой службе поддержки клиентов.