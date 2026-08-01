Не только Starship выглядит красиво: «Роскосмос» выложил эффектные фото старта «Союза»

«Роскосмос» рассказал, как делаются снимки старта ракеты «Союз», на которых можно рассмотреть реальные реактивные струи двигателей без пересвета и потери деталей. Оказалось, что главную роль сыграла сверхкороткая выдержка — 1/32000 секунды.

Фото «Роскосмоса»

Во время запуска яркость пламени двигателей сопоставима с солнечным светом, поэтому обычные методы съемки не позволяют сохранить структуру факела. Закрытие диафрагмы до предельных значений ухудшает резкость из-за дифракции, а использование нейтрально-серых фильтров не считается оптимальным решением. Вместо этого фотографы применили экстремально короткую выдержку, которая позволила «заморозить» быстро движущиеся газы.

Фото «Роскосмоса»

По данным «Роскосмоса», скорость истечения газов из сопел достигает примерно 2800 м/с, поэтому даже при выдержке 1/8000 секунды заметен смаз. Только при 1/32000 секунды удалось минимизировать этот эффект. На полученных кадрах хорошо видны почти прозрачные реактивные струи, а яркие языки пламени, которые обычно воспринимаются как структура выхлопа, на самом деле представляют собой догорающий в атмосфере керосин, ранее использовавшийся для охлаждения камеры сгорания и сопла двигателя.

Фото «Роскосмоса»

Для съемки использовались параметры ISO 64, диафрагма f/16 и выдержка 1/32000 секунды.