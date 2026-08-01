Не только Starship выглядит красиво: «Роскосмос» выложил эффектные фото старта «Союза»
И рассказал, как делаются подобные снимки
«Роскосмос» рассказал, как делаются снимки старта ракеты «Союз», на которых можно рассмотреть реальные реактивные струи двигателей без пересвета и потери деталей. Оказалось, что главную роль сыграла сверхкороткая выдержка — 1/32000 секунды.
Во время запуска яркость пламени двигателей сопоставима с солнечным светом, поэтому обычные методы съемки не позволяют сохранить структуру факела. Закрытие диафрагмы до предельных значений ухудшает резкость из-за дифракции, а использование нейтрально-серых фильтров не считается оптимальным решением. Вместо этого фотографы применили экстремально короткую выдержку, которая позволила «заморозить» быстро движущиеся газы.
По данным «Роскосмоса», скорость истечения газов из сопел достигает примерно 2800 м/с, поэтому даже при выдержке 1/8000 секунды заметен смаз. Только при 1/32000 секунды удалось минимизировать этот эффект. На полученных кадрах хорошо видны почти прозрачные реактивные струи, а яркие языки пламени, которые обычно воспринимаются как структура выхлопа, на самом деле представляют собой догорающий в атмосфере керосин, ранее использовавшийся для охлаждения камеры сгорания и сопла двигателя.
Для съемки использовались параметры ISO 64, диафрагма f/16 и выдержка 1/32000 секунды.
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