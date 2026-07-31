В Астане заработала доставка роботами-курьерами Яндекса

Пока в центре города, затем зона обслуживания будет расширяться

В Астане в тестовом режиме начал работу новый сервис автономной доставки заказов, сообщает Министерство искусственного интеллекта и цифрового развития Республики Казахстан. Проект реализуется администрацией Астаны совместно с департаментом полиции города, АО «Aстана Innovations» и компанией Yandex Qazaqstan при поддержке Министерства ИИ РК.

Фото: Министерство ИИ РК

На первом этапе жители центрального района столицы — «Есиль» — могут бесплатно оформить доставку роботом-курьером в приложении Яндекс Go в разделе «Лавка». Если указанный адрес входит в зону пилотного проекта, при оформлении заказа можно будет выбрать обычного курьера или робота-доставщика. Пользователь сможет отслеживать его движение в приложении, а после прибытия – открыть грузовой отсек через смартфон и забрать заказ.

Роботы самостоятельно строят маршрут и анализируют окружающую обстановку с помощью систем навигации, компьютерного зрения и распознавания объектов. Они умеют объезжать препятствия, пропускать пешеходов, снижать скорость и безопасно останавливаются. Средняя скорость передвижения составляет около 6 км/ч.

В министерстве рассказали, что по мере развития проекта зона обслуживания будет расширяться. В ближайшее время доставка с помощью роботов-доставщиков станет доступна и жителям района «Н?ра». Ранее мы писали о том, что доставка роботами Яндекса заработала в центре Алма-Аты.