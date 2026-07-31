CAPSTONE 02: NASA готовит необычную миссию с двумя спутниками у Луны

NASA объявило о новой окололунной миссии CAPSTONE 02, которая станет следующим шагом в подготовке технологий для будущих экспедиций к Луне. Запуск намечен на 2027 год, ракета-носитель для миссии пока не выбрана.

Изображение: NASA

В рамках проекта к Луне отправятся два космических аппарата массой около 400 кг каждый. Их разработкой занимается компания Terran Orbital, входящая в состав Lockheed Martin. На окололунной орбите спутники будут отрабатывать сложные маневры сближения и совместного полета в условиях одновременного гравитационного воздействия Земли и Луны.

Основная задача миссии — испытание технологий, которые в будущем пригодятся для пилотируемых экспедиций и строительства постоянной инфраструктуры на Луне. Аппараты протестируют автономную навигацию, новые системы связи, проведут измерения уровня космической радиации и продемонстрируют возможность выполнения сложных орбитальных маневров без постоянного вмешательства операторов с Земли. Полученные данные должны помочь снизить риски будущих миссий в рамках программы Artemis и перспективных проектов по созданию лунной базы.

Подробности орбиты CAPSTONE 02 пока не раскрываются. Известно лишь, что аппараты будут выполнять так называемые операции Rendezvous and Proximity Operations (RPO) — один спутник будет выступать в роли цели, а второй будет автономно сближаться с ним, после чего роли поменяются. Кроме того, на борту установят высокоточную камеру, разработанную Ливерморской национальной лабораторией. Она будет использоваться как для испытаний технологий сближения, так и для получения снимков поверхности Луны.

Новая миссия продолжает работу, начатую проектом CAPSTONE, стартовавшим в 2022 году. Тогда NASA совместно с компанией Advanced Space отправило к Луне небольшой спутник массой около 25 кг на ракете Rocket Lab Electron. Аппарат успешно вышел на почти прямолинейную гало-орбиту (NRHO) и испытал технологии автономной навигации.

Изначально эти исследования были необходимы для строительства окололунной станции Gateway, однако впоследствии проект станции был фактически свернут. В июле 2026 года NASA официально завершило свою часть миссии CAPSTONE, хотя Advanced Space продолжает использовать спутник как демонстратор технологий.