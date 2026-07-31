«Флагманы на максималках». Redmi официально анонсировала Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max: ждем Snapdragon 8 Elite Gen 5, 9000 мАч и 200 Мп

В топовой версии будет и 100-ваттная зарядка

Xiaomi официально объявила, что презентация смартфонов серии Redmi K100 Pro состоится 11 августа. Президент Xiaomi Group и глава мобильного подразделения Лу Вэйбинг назвал новинки «флагманами на максималках». Топ-менеджер компании анонсировал улучшения во всех ключевых аспектах — от производительности и дисплея до камер и автономности.

Изображение: Redmi

По словам Лу Вэйбинга, серия Redmi K100 создавалась в непростых условиях: стоимость памяти и других ключевых компонентов продолжает стремительно расти. Однако вместо того чтобы идти на компромиссы, Xiaomi решила сделать новое поколение смартфонов еще более конкурентоспособным и сохранить максимум возможностей.

Изображение: Redmi

В новую линейку войдут два устройства — Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max. Первый позиционируется как универсальный флагман без заметных компромиссов, второй станет моделью для самых требовательных пользователей (прежде всего любителей мобильных игр).

Изображение: Redmi

Изображение: Redmi

Ранее Xiaomi уже была раскрыта часть характеристик будущих новинок. Смартфоны получат SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также дисплеи диагональю 6,59 и 6,9 дюйма с частотой обновления 185 Гц. Компания также заявила об использовании технологии Super Pixel, которая обеспечивает качество изображения, близкое к 2K, при энергопотреблении, сопоставимом с экраном разрешения 1K.

Изображение: Redmi

Также сегодня Xiaomi показала Redmi K100 Pro Max в новом цвете Cabernet Red. Смартфон получил металлическую рамку в цвет корпуса, объединенный блок камер и световое кольцо вокруг фотомодуля, которое может синхронизироваться с музыкой, входящими вызовами, уведомлениями и фирменным ИИ-помощником.

Изображение: Redmi

По предварительной информации, Redmi K100 Pro Max оснастят основной камерой с датчиком разрешением 200 Мп, 50-мегапиксельным перископным телеобъективом, аккумулятором емкостью свыше 9000 мА·ч, поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Кроме того, ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита корпуса от воды IP69K и аудиосистема 2.1, настроенная совместно с Bose.