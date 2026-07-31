«Флагманы на максималках». Redmi официально анонсировала Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max: ждем Snapdragon 8 Elite Gen 5, 9000 мАч и 200 Мп
В топовой версии будет и 100-ваттная зарядка
Xiaomi официально объявила, что презентация смартфонов серии Redmi K100 Pro состоится 11 августа. Президент Xiaomi Group и глава мобильного подразделения Лу Вэйбинг назвал новинки «флагманами на максималках». Топ-менеджер компании анонсировал улучшения во всех ключевых аспектах — от производительности и дисплея до камер и автономности.
По словам Лу Вэйбинга, серия Redmi K100 создавалась в непростых условиях: стоимость памяти и других ключевых компонентов продолжает стремительно расти. Однако вместо того чтобы идти на компромиссы, Xiaomi решила сделать новое поколение смартфонов еще более конкурентоспособным и сохранить максимум возможностей.
В новую линейку войдут два устройства — Redmi K100 Pro и Redmi K100 Pro Max. Первый позиционируется как универсальный флагман без заметных компромиссов, второй станет моделью для самых требовательных пользователей (прежде всего любителей мобильных игр).
Ранее Xiaomi уже была раскрыта часть характеристик будущих новинок. Смартфоны получат SoC Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 5, а также дисплеи диагональю 6,59 и 6,9 дюйма с частотой обновления 185 Гц. Компания также заявила об использовании технологии Super Pixel, которая обеспечивает качество изображения, близкое к 2K, при энергопотреблении, сопоставимом с экраном разрешения 1K.
Также сегодня Xiaomi показала Redmi K100 Pro Max в новом цвете Cabernet Red. Смартфон получил металлическую рамку в цвет корпуса, объединенный блок камер и световое кольцо вокруг фотомодуля, которое может синхронизироваться с музыкой, входящими вызовами, уведомлениями и фирменным ИИ-помощником.
По предварительной информации, Redmi K100 Pro Max оснастят основной камерой с датчиком разрешением 200 Мп, 50-мегапиксельным перископным телеобъективом, аккумулятором емкостью свыше 9000 мА·ч, поддержкой 100-ваттной проводной и 50-ваттной беспроводной зарядки. Кроме того, ожидаются ультразвуковой сканер отпечатков пальцев, защита корпуса от воды IP69K и аудиосистема 2.1, настроенная совместно с Bose.
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