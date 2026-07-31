Появились первые уникальные снимки новейших спутников Starlink V3 в космосе

Компания SpaceX рассказала подробности о первых спутниках Starlink V3, которые были доставлены в космос на Starship.

По данным компании, аппараты после выхода на орбиту полностью развернули солнечные панели, выполнили первые включения двигателей и установили связь с существующей группировкой Starlink по радиоканалам и лазерным межспутниковым линиям передачи данных.

Фото SpaceX

Вместе с сообщением SpaceX опубликовала изображения новых спутников. На одном из снимков запечатлены два аппарата Starlink V3 с раскрытыми солнечными панелями, которые демонстрируют их рабочую конфигурацию после запуска.

Кроме того, один из новых спутников сделал снимок корабля Starship прямо из космоса. На фотографии виден сам корабль и яркое свечение, вызванное работой двигателей или отражением света.

Фото SpaceX

Напомним, спутники не вышли на полноценную орбиту и сгорели в атмосфере примерно через 20 минут.

Новые спутники Starlink V3 обеспечат более чем в 10 раз большую пропускную способность по сравнению с V2 — каждый сможет выдавать свыше 1 Тбит/с. Планируется запустить в 10 раз больше аппаратов. В итоге общая ёмкость созвездия вырастет более чем в 100 раз.