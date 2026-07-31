Павла Дурова * внесли в перечень террористов и экстремистов. Основатель Telegram считает, что это сделали «за отказ выполнить требования о массовой слежке и цензуре в Telegram»

Росфинмониторинг внес сооснователя мессенджера Telegram Павла Дурова* в перечень террористов и экстремистов, о чем пишет ТАСС.

В России ему предъявлено обвинение в содействии террористической деятельности в рамках расследования уголовного дела. Начата процедура объявления в международный розыск.

Изображение Midjourney

По данным ФСБ, администрация Telegram не удаляла каналы, чаты и ботов, которые использовались украинскими спецслужбами, террористическими и экстремистскими организациями для подготовки терактов, убийств и мошенничества в России. С 2022 года в России зарегистрировали 153 тыс. преступлений, совершенных с использованием Telegram

Ранее Роскомнадзор направлял более 150 тысяч требований об удалении запрещённого контента, но они были проигнорированы.

Дуров* в ответ заявил, что его объявили террористом «за отказ выполнить требования о массовой слежке и цензуре в Telegram».