Время зарядки снижено с 30 до 12 минут. Geely и Mercedes-Benz перешли на 800-вольтовую архитектуру в новом Smart #1

Обновлённый электрический кроссовер Smart #1, разработанный Geely совместно с Mercedes-Benz, дебютирует в Китае 6 августа. Главным нововведением станет переход на 800-вольтовую архитектуру, которая позволит значительно сократить время зарядки.

Вместо прежней 400-вольтовой системы автомобиль получил современную платформу с поддержкой сверхбыстрой зарядки. Аккумулятор ёмкостью 61,52 кВт•ч поддерживает зарядку с коэффициентом 6C, что соответствует мощности до 370 кВт. Благодаря этому заряд батареи можно увеличить с 10% до 80% всего за 12 минут. Для сравнения, предыдущей версии Smart #1 на это требовалось около 30 минут.

Изображение Smart/carnewschina

Запас хода обновлённого кроссовера достигает 535 км по циклу CLTC. Помимо новой силовой архитектуры, автомобиль получил лидар и электрический привод нового поколения по схеме 16-в-1, объединяющий ключевые компоненты трансмиссии в единый модуль.

Официальная премьера обновлённого Smart #1 состоится 6 августа на китайском рынке.