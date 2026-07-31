В «Авито Услуги» добавили фильтр для поиска специалистов по искусственному интеллекту

Спрос на услуги с применением нейросетей за год вырос в 2,5 раза

«Авито Услуги» расширили возможности поиска исполнителей, запустив фильтр «Работа с ИИ, нейросетями». Он поможет пользователям быстрее находить специалистов, занимающихся разработкой решений на основе искусственного интеллекта.

Изображение сгенерировано нейросетью ChatGPT

Новая опция доступна в категориях «Деловые услуги», «Фото- и видеосъемка» и «Обучение». Исполнители могут самостоятельно указать специализацию при размещении или редактировании объявления, после чего информация проходит дополнительную проверку с помощью алгоритмов машинного обучения. В выдачу попадают объявления, соответствующие установленным требованиям.

Кроме того, в разделе «Деловые услуги» появилась новая категория «ИИ-решения, нейросети». В ней представлены предложения по созданию чат-ботов, корпоративных ИИ-ассистентов, разработке промптов и внедрению технологий искусственного интеллекта в рабочие процессы компаний.