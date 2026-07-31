«Яндекс Фабрика» выпустила флагманские горные велосипеды Raskat
От 80 тысяч рублей
Бренд «Яндекс Фабрики» Raskat представил новую флагманскую серию горных велосипедов Raskat Lab, предназначенную для поездок как по городским улицам, так и по пересеченной местности. В линейку вошли две модели — Plus с 11-скоростной трансмиссией и Pro с 12 скоростями. Обе оснащены алюминиевой рамой, воздушной амортизационной вилкой и гидравлическими дисковыми тормозами.
Конструкция вилки позволяет регулировать ее под вес владельца, а при движении по ровной дороге или в подъем амортизацию можно заблокировать с помощью переключателя на руле. Производитель также переработал геометрию рамы, усилив наиболее нагруженные участки. Внутри рамы скрыта проводка тормозов и переключателя передач, а конструкция рассчитана на установку покрышек шириной до 2,4 дюйма.
Велосипеды доступны в трех размерах для пользователей ростом от 165 до 198 см. Покупателям предложат шесть вариантов окраски, а также лимитированную серию из 100 экземпляров с покрытием, сохраняющим естественный цвет алюминия. Стоимость моделей начинается от 80 тыс. рублей.
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