«Яндекс Фабрика» выпустила флагманские горные велосипеды Raskat

Бренд «Яндекс Фабрики» Raskat представил новую флагманскую серию горных велосипедов Raskat Lab, предназначенную для поездок как по городским улицам, так и по пересеченной местности. В линейку вошли две модели — Plus с 11-скоростной трансмиссией и Pro с 12 скоростями. Обе оснащены алюминиевой рамой, воздушной амортизационной вилкой и гидравлическими дисковыми тормозами.

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Конструкция вилки позволяет регулировать ее под вес владельца, а при движении по ровной дороге или в подъем амортизацию можно заблокировать с помощью переключателя на руле. Производитель также переработал геометрию рамы, усилив наиболее нагруженные участки. Внутри рамы скрыта проводка тормозов и переключателя передач, а конструкция рассчитана на установку покрышек шириной до 2,4 дюйма.

Велосипеды доступны в трех размерах для пользователей ростом от 165 до 198 см. Покупателям предложат шесть вариантов окраски, а также лимитированную серию из 100 экземпляров с покрытием, сохраняющим естественный цвет алюминия. Стоимость моделей начинается от 80 тыс. рублей.