Самая слабая видеокарта актуального поколения? Sapphire, ASRock и PowerColor представили свои версии Radeon RX 9050

После того, как видеокарту Radeon RX 9050 анонсировала AMD, свои версии представили разные производители. Анонсы касаются модели с 8 ГБ памяти, так как, напомним, версия с 4 ГБ создана только для OEM-сборщиков.

Фото Sapphire

Свои новинки представили уже как минимум три компании: Sapphire, ASRock и PowerColor. Все три новинки объединяет размер. Он не одинаковый с точностью до миллиметра, но это всё довольно компактные карты, занимающие по два слота расширения и оснащённые охладителями с двумя вентиляторами.

Фото ASRock

Фото PowerColor

Карты Sapphire и PowerColor характеризуются длиной 200 мм, а вот модель ASRock длиннее (249 мм). Все три используют по одному восьмиконтактному разъёму питания, так как, напомним, TDP новинки составляет около 100 Вт. К слову, какая-то из компаний вполне может выпустить версию RX 9050 со сниженными частотами вообще без разъёма питания, так как такой карте хватит 75 Вт от слота PCIe. Также это неплохой претендент для создания полностью пассивной версии.