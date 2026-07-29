16-дюймовый ноутбук массой 1,4 кг дешевле 900 долларов. Представлен Colorful Rimbook L1 Plus

С Ryzen в основе

Компания Colorful представила Rimbook L1 Plus с ценой около 890 долларов, который предлагает неплохую платформу, а также тонкий и лёгкий корпус.

Новинка весит 1,4 кг при толщине 16,7 мм, предлагая при этом немаленький 16-дюймовый экран IPS с разрешением 2560 х 1600 пикселей.

Фото Colorful

В основе лежит процессор Ryzen 7 7735HS с восемью ядрами и неплохим iGPU Radeon 680M. Также имеется 16 ГБ ОЗУ и SSD объёмом 512 ГБ, причём PCIe 4.0. Кроме того, тут есть второй слот для накопителя.

Из остального можно отметить аккумулятор ёмкостью 65 Втч, кадровую частоту экрана 120 Гц, яркость 300 кд/кв.м, Wi-Fi 6 и Bluetooth 5.2.