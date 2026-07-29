Samsung Galaxy S26 FE будет дороже S25 FE и сохранит в базе 8/128 ГБ памяти

Ресурс Dealabs поделился подробностями о фанатском флагмане Samsung Galaxy S26 FE. Ожидается, что он выйдет на рынок 1 сентября.

Согласно данным источника, цена составит 800 евро за младшую версию со 128 ГБ памяти. Модели с 256 и 512 ГБ обойдутся в 900 и 1100 евро соответственно. Это на 50-170 евро больше, чем просили за Galaxy S25 FE, но таковы реалии рынка на текущий момент.

Фото iXBT.com

Новинка будет доступна минимум в трёх цветах, но известны пока два: графитовый и бирюзовый. Третий будет чем-то вроде синего или фиолетового.

Согласно утечкам, смартфон будет основан на SoC Exynos 2500 и получит 8 ГБ оперативной памяти.