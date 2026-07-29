Intel готовит настольные процессоры с очень мощным iGPU и TDP 65 Вт

В линейке настольных процессоров Intel Nova Lake будут модели с мощным iGPU. Согласно данным инсайдера Jaykihn, эти модели получат почти такое же графическое ядро, как и топовые Panther Lake.

То есть это будет примерно тот же Arc B390 с 12 ядрами Xe, хотя само название Intel вполне может использовать и другое, так как линейка всё же уже будет относиться к новому поколению. К тому же сама архитектура будет обновлённой: не Xe3, а Xe3P.

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Такие CPU будут иметь 16 ядер в конфигурации 4+8+4 и TDP 65 Вт. То есть это далеко не флагманы, так что и стоить они должны не очень много. Что касается производительности, она должна быть заметно выше, чем у Arc B390. Во-первых, из-за повышенного лимита мощности, а во-вторых, из-за обновлённой архитектуры.

Инсайдер Jaykihn в своё время первым поделился тестами Core Ultra 9 285K и описал всю линейку Core Ultra 200S.