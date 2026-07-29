Huawei показала 14-дюймовый ноутбук легче 800 г, у которого три камеры и новейший процессор Kirin. MateBook Pro S представят 5 августа
Цен пока нет
Компания Huawei до анонса показала ноутбук MateBook Pro S, который получит представленный сегодня новейший процессор Kirin XE90. Новинка будет интересна не только платформой, но и крайне малой массой и наличием сразу трёх камер.
Весить ноутбук будет всего 798 г. Это не рекорд, но для 14-дюймовой модели это один из лучших результатов на рынке. К примеру, новинка легче 13-дюймового MacBook Air на 35%.
Что касается камер, речь об одной привычной фронтальной и двух на обратной стороне крышки. Что именно это за камеры, неясно. Возможно, это комплекс из камеры и датчика глубины или лидара, но тут подробностей пока нет.
Известно также, что ноутбук предложит 16 либо 32 ГБ ОЗУ, SSD объёмом от 512 ГБ, два порта USB-C и пять цветовых вариантов. Полноценный анонс ожидается 5 августа.
Комментарии