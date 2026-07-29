Huawei показала 14-дюймовый ноутбук легче 800 г, у которого три камеры и новейший процессор Kirin. MateBook Pro S представят 5 августа

Компания Huawei до анонса показала ноутбук MateBook Pro S, который получит представленный сегодня новейший процессор Kirin XE90. Новинка будет интересна не только платформой, но и крайне малой массой и наличием сразу трёх камер.

Весить ноутбук будет всего 798 г. Это не рекорд, но для 14-дюймовой модели это один из лучших результатов на рынке. К примеру, новинка легче 13-дюймового MacBook Air на 35%.

Фото Weibo

Что касается камер, речь об одной привычной фронтальной и двух на обратной стороне крышки. Что именно это за камеры, неясно. Возможно, это комплекс из камеры и датчика глубины или лидара, но тут подробностей пока нет.

Фото Weibo

Фото Weibo

Известно также, что ноутбук предложит 16 либо 32 ГБ ОЗУ, SSD объёмом от 512 ГБ, два порта USB-C и пять цветовых вариантов. Полноценный анонс ожидается 5 августа.