Huawei готова подвинуть Intel и AMD? Китайская компания представила первые процессоры для ПК

Эти ПК будут работать под управлением HarmonyOS

Huawei сделала еще один шаг к полной технологической независимости: компания официально представила собственную линейку процессоров для ПК — Kirin XE90 и Kirin X90 Plus. Они станут основой будущих ноутбуков под управлением HarmonyOS.

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Презентация состоялась на мероприятии, посвященном развитию фирменной операционной системы для ПК. Kirin X90 Plus является топовой моделью, Kirin XE90 разрабатывался с акцентом на энергоэффективности и длительности автономной работы.

Вместе с процессорами Huawei представила и два новых ноутбука, которые поступят в продажу уже 5 августа. Флагманский складной MateBook Fold Ultimate Design получит Kirin X90 Plus, а самый легкий ноутбук компании — MateBook Pro S — будет построен на базе Kirin XE90. Полные характеристики новых чипов пока не раскрываются, но Huawei продемонстрировала работу аппаратной трассировки лучей (Ray Tracing) на компьютерах с HarmonyOS.

Отмечается, что Kirin XE90 получил графическую подсистему и блоки искусственного интеллекта нового поколения, вероятно основанные на архитектуре мобильного процессора Kirin 9030 Pro — именно эта SoC впервые принесла устройствам Huawei аппаратную поддержку трассировки лучей благодаря графической архитектуре Maleoon 935.

Huawei сообщила, что Kirin X90 Plus выпускается по более современному техпроцессу, чем обычный Kirin X90, который производился по технологии SMIC N+2 (примерно соответствует 7-нанометровому классу). Точный техпроцесс компания пока не раскрывает, однако отраслевые источники предполагают использование более современной технологии SMIC N+3, уже применяемой в новых SoC Huawei.

Конечно, с двумя SoC Huawei не сможет подвинуть Intel и AMD даже на домашнем рынке в Китае, однако если компания сумеет масштабировать производство, то пошатнуть позиции двух процессорных гигантов на домашнем рынке в перспективе нескольких лет ей вполне по силам.