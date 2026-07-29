Почему горят видеокарты Gigabyte RTX 4060? Ремонтники нашли вероятную причину, и это не порт HDMI

Бразильская мастерская SidNesLON совместно со специалистом по ремонту видеокарт Паулу Гомесом провела расследование случаев выгорания элементов печатной платы у видеокарт Gigabyte GeForce RTX 4060. По итогам анализа исправных и поврежденных экземпляров с использованием осциллографа и мультиметра специалисты пришли к выводу, что наиболее вероятной причиной является дефект системы питания (VRM), а не повреждение через разъем HDMI, как предполагалось ранее.

Изображение: Паулу Гомес

Исследование показало, что четыре фазы питания GPU работают несогласованно: одна из фаз переключается на значительно более высокой частоте, из-за чего нагрузка распределяется неравномерно. Это приводит к перегреву MOSFET, который способен обуглить текстолит рядом с видеовыходами. Из-за этого создается ложное впечатление, будто повреждение начиналось со стороны HDMI.

Специалисты считают источником проблемы цепь измерения тока (Current Sense/PWM), где различия в сопротивлении и конфигурации компонентов могут вызывать некорректное распределение нагрузки между фазами питания.

В одном из поврежденных экземпляров ремонтники заменили элементы цепи измерения тока, восстановили сгоревшие дорожки, заменили MOSFET и добавили предохранитель по линии питания 12 В. После ремонта осциллограф показал более равномерную работу фаз, сам ускоритель успешно прошел стресс-тесты.