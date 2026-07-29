GMKtec умудрилась разместить в компактном корпусе объемом 14,6 литра топовый Ryzen 9 9955HX3D, GeForce RTX 5070 и СЖО. ПК оценили в 2500 долларов

Есть вариант и подешевле — с GeForce RTX 5060 Ti

GMKtec представила новую серию компактных игровых компьютеров NEO-X1, построенных на базе мобильных процессоров AMD Ryzen 9000HX и настольных видеокарт Nvidia GeForce RTX 50. Новинки относятся к классу MoDT (Mobile on Desktop) — это гибридная платформа, в которой мобильный процессор используется вместе с настольной материнской платой и дискретной видеокартой.

Изображение: GMKtec

Несмотря на компактный корпус объемом всего 14,6 литра, компьютеры получили систему жидкостного охлаждения и полностью модульный блок питания мощностью 850 Вт с сертификацией 80 Plus Gold.

В стандартной версии NEO-X1— 16-ядерный процессор AMD Ryzen 9 9955HX, а также настольная GeForce RTX 5060 Ti с 8 ГБ памяти. Стоимость этой конфигурации в Китае начинается от 11 999 юаней (около $1770).

Флагманская модель NEO-X1 Pro получила более Ryzen 9 9955HX3D с технологией 3D V-Cache. Объем кэш-памяти третьего уровня увеличен до 128 МБ против 64 МБ у обычного Ryzen 9 9955HX, что особенно важно в играх. За графику отвечает настольная GeForce RTX 5070 с 12 ГБ памяти GDDR7.

Для питания столь мощной конфигурации GMKtec разработала собственную материнскую плату с 13-фазной системой питания. Также обе модели поддерживают установку двух SSD с интерфейсом PCIe 5.0, оснащены сетевым контроллером 2,5 Гбит/с и модулем беспроводной связи Wi-Fi 7.

Стоимость NEO-X1 Pro стартует с 16 499 юаней (около $2440).