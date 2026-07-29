«Я получал от этого настоящее удовольствие, как от наркотика». Сэм Альтман наконец рассказал, как его затянул TikTok и почему он свернул Sora

Генеральный директор OpenAI Сэм Альтман заявил, что TikTok оказался настолько «мощным», что ему пришлось удалить приложение, которое постоянно его затягивало

«Я удалил TikTok, потому что он оказался слишком мощным инструментом», — сказал он. Генеральный директор OpenAI заявил, что заставил себя больше узнать о TikTok , когда этот гигант в сфере искусственного интеллекта начал разрабатывать похожее на TikTok приложение для социальных сетей, генерирующее видео с помощью ИИ, под названием Sora.

«Я сам себя подсадил на TikTok, потому что хотел просто учиться», — сказал Альтман.

Альтман сказал, что вскоре понял, почему TikTok стал известен своим алгоритмом рекомендаций, который повсеместно считается одним из лучших в своем роде.

«Мне это действительно очень понравилось, — сказал он. — А потом я подумал, что могу это контролировать. Я подумал: „О, это даже весело“, но я использую это всего 10 минут, чтобы расслабиться перед сном, и полностью контролирую процесс. А потом однажды вечером это длилось час. А потом в какой-то субботний полдень я пролежал на диване около трех часов».

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Альтман сказал, что знал, что его привычка пользоваться TikTok «вредна для меня», но в тот момент он «получал от этого настоящее удовольствие, как от наркотика». Он сказал, что смог ограничить свое использование приложения, прежде чем в конечном итоге полностью от него отказаться.

«Мне ненадолго удалось взять ситуацию под контроль, и я сократил время до пяти-десяти минут перед сном, чтобы немного расслабиться, — сказал он. — А потом я просто решил: хватит».

Аналогичным образом компания OpenAI полностью прекратила свою деятельность в сфере социальных сетей. В марте OpenAI объявила о том, что откажется от приложения Sora, чтобы сосредоточиться на своих основных целях, отказавшись от этой концепции примерно через шесть месяцев. OpenAI анонсировала Sora с большой помпой, и даже после некоторых проблем приложение привело к историческому партнерству с Disney. Тем не менее, по мнению OpenAI, генерация видео требовала слишком много вычислительных ресурсов в то время, когда ее главный конкурент, Anthropic, и другие крупные компании еще больше ускоряли гонку генеративного ИИ.

В августе прошлого года компания OpenAI заявила, что «цель» таких сервисов, как ChatGPT, состоит не в том, чтобы бесконечно затягивать пользователей.

«Вместо того чтобы измерять успех временем, проведенным на сайте, или количеством кликов, нас больше волнует, получили ли вы от использования продукта то, за чем пришли», — заявили в компании.

