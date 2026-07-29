Видеокарта Radeon RX 9050 с 4 ГБ памяти не предназначена для розницы

Видеокарта Radeon RX 9050 4GB, которую AMD представила вчера, не будет доступна в рознице. Об этом сообщил член команды ресурса Wccftech.

RX 9050 на 4 ГБ доступна только для OEM. Это подтверждено AMD. Radeon RX 9050 4GB была разработана специально для партнерской системы, предназначенной для обеспечения высокой общей ценности для клиентов начального уровня в игровом сегменте. В настоящее время нет планов по продаже варианта на 4 ГБ за пределами OEM-системы

Фото Videocardz

Таким образом, карту можно будет встретить только в готовых сборках в ряде регионов. Порой бывает, что OEM-продукт в итоге попадает в розницу, но не факт, что новая карта всего с 4 ГБ памяти заинтересует тех, кто самостоятельно покупает себе комплектующие.