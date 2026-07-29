Steam Machine теперь поддерживает FSR 4.1

Компания Valve поделилась новой информацией о своей консоли Steam Machine. В том числе порадовала владельцев и потенциальных покупателей тем, что устройство теперь поддерживает апскейлер FSR 4.1.

Напомним, это актуальная версия технологии AMD, которая заметно лучше, чем FSR 3, особенно в режимах вроде Performance. А для Steam Machine с её довольно скромной производительностью именно этот режим может быть одним из основных.

Фото Valve

Кроме того, Valve поделилась CAD-файлами для внешнего корпуса Steam Machine, так что все желающие могут самостоятельно спроектировать свой вариант корпуса, чтобы затем распечатать его на 3D-принтере или произвести иным способом.

Что касается доступности, компания заявила, что если у вас есть место в очереди бронирования, вы должны получить письмо с предложением совершить покупку до конца года.