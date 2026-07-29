Какие Radeon RX 9070 XT самые надёжные, а каких лучше избегать. Статистика крупных европейских сетей даёт понимание ситуации

Ресурс Hardware & Co заполучил статистику по надёжности видеокарт Radeon RX 9070 XT у таких крупных европейских сетей, как Mindfactory и Alza. Оказалось, что некоторые карты попадают на сервис по гарантии в разы чаще других.

Статистика порой довольно заметно отличается у двух источников, причина чего не очень понятна, однако в целом картина довольно наглядна.

Фото Videocardz

К примеру, модель Asus Prime, которая является одной из базовых у производителя, оказалась одной из самых надёжных. По статистике Alza её возвращали по гарантии в 0,17% случаев (самый низкий показатель в этой сети), а у Mindfactory речь о 1,07%.

Также очень надёжными оказались некоторые модели XFX и ряд других карт. Кроме того, есть модели, которые доступны только у одного из продавцов. К примеру, у ASRock Steel Legend Dark показатель составляет всего 0,24%, но карта доступна только в сети Mindfactory.

Фото Videocardz

А если говорить о самых ненадёжных, то можно отметить ASRock Steel Legend (0,88% и 2,73%), PowerColor Reaper (3,28%), у которой худший результат из всех, но она доступна только в одной сети, и XFX Quicksilver White (1,28% и 2,84%).

В целом, несмотря на то, что порой разница может быть более чем на порядок, какой-то аномальной статистики нет.