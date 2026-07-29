Росатом установил исторический рекорд в производстве ядерных реакторов

Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что сейчас на различных стадиях производства находятся сразу 13 корпусов малых ядерных реакторов. Они предназначены как для новых атомных ледоколов, так и для малых атомных электростанций. В их число входит АЭС малой мощности, строительство которой началось в Узбекистане в 2026 году.

Изображение: Росатом

По словам главы Росатома, это является абсолютным рекордом за всю историю отечественной атомной промышленности по количеству одновременно изготавливаемых реакторных корпусов данного класса.

Также топ-менеджер сообщил, что Росатом завершил изготовление полного комплекта реакторного оборудования для строящегося универсального атомного ледокола «Ленинград». Как сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» изготовил вторую реакторную установку РИТМ-200. Тем самым завершилось производство оборудования для реакторного отделения судна.

РИТМ-200 — это современная реакторная установка, которая используется на атомных ледоколах нового поколения проекта 22220.