Росатом установил исторический рекорд в производстве ядерных реакторов
Новый атомный ледокол «Ленинград» получил полный комплект реакторов
Глава Росатома Алексей Лихачев сообщил, что сейчас на различных стадиях производства находятся сразу 13 корпусов малых ядерных реакторов. Они предназначены как для новых атомных ледоколов, так и для малых атомных электростанций. В их число входит АЭС малой мощности, строительство которой началось в Узбекистане в 2026 году.
По словам главы Росатома, это является абсолютным рекордом за всю историю отечественной атомной промышленности по количеству одновременно изготавливаемых реакторных корпусов данного класса.
Также топ-менеджер сообщил, что Росатом завершил изготовление полного комплекта реакторного оборудования для строящегося универсального атомного ледокола «Ленинград». Как сообщил генеральный директор госкорпорации Алексей Лихачев, машиностроительный завод «ЗиО-Подольск» изготовил вторую реакторную установку РИТМ-200. Тем самым завершилось производство оборудования для реакторного отделения судна.
РИТМ-200 — это современная реакторная установка, которая используется на атомных ледоколах нового поколения проекта 22220.
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