Максимум комфорта для глаз: новейшая лампа Xiaomi Mijia Monitor Light Bar 2 поступила в продажу в Китае

Она направляет свет только на рабочую поверхность и уменьшает блики на экране

Xiaomi начала продажи светодиодной панели Mijia Smart Monitor Light Bar 2, предназначенной для установки на монитор. Новинка оценена в 299 юаней в Китае и получила сразу несколько улучшений по сравнению с предыдущим поколением.

В частности, устройство оснащено 108 светодиодами полного спектра с индексом цветопередачи Ra96, что обеспечивает более естественную передачу цветов и комфортную работу с изображениями и текстом.

Фото Xiaomi/ithome

Одной из ключевых особенностей стала новая асимметричная оптическая система, которая направляет свет только на рабочую поверхность и уменьшает блики на экране. Длина световой панели составляет 50 см. Также Xiaomi переработала систему крепления, оснастив устройство треугольной опорной конструкцией, благодаря чему лампа совместима с более широким спектром мониторов.

Mijia Smart Monitor Light Bar 2 освещает рабочую зону размером до 1,2 х 0,6 метра, поддерживает плавную регулировку яркости и цветовой температуры, не имеет видимого мерцания и комплектуется беспроводным пультом дистанционного управления в форме шайбы.

Фото Xiaomi/ithome

Кроме того, устройство совместимо с фирменной экосистемой Xiaomi HyperOS Connect, что позволяет интегрировать его в систему умного дома и управлять совместно с другими устройствами компании.